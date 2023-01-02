Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada bir araçla çarpışan otomobil devrildi; 2 kişi yaraladı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Gaziler sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan Eray İ.(20) yönetimindeki 16 NBT 86 plakalı otomobil, Osman A. Yönetimindeki 16 ANY 795 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 16 PJ 522 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Tenzile İ.(70) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtardılar. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.