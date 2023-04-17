Türkiye'nin en yaygın ağa sahip oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, dolandırıcıların sıklıkla uyguladığı kilometre düşürme işlemine karşı önemli uyarılarda bulundu.

Ülkemizde şikayetler üzerine yapılan araştırmalarda 5 yaşından büyük, 150 bin km’nin altındaki 10 araçtan 4’ünün kilometresiyle oynandığı sonucuna ulaşıldığını hatırlatan şirket, tüketicilerin satın almayı düşündüğü ikinci el araçlarda belirli kontrolleri gerçekleştirerek mağduriyeti önleyebileceğine dikkat çekti.

“Eğer ortalama 150 binin altında bir kilometreye rağmen farlarda sararma, kaputta, ön camda taş izleri bolsa, bu bile kilometreyle ilgili ipuçları verebilir” ifadelerini kullanan şirket Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Koltuk döşemeleri, cam ve klima kumandaları, vites topuzu, direksiyon simidi, gibi detaylara mutlaka dikkat edin ve bir araç alırken araçtan önce sahibinin araca karşı tutumunu inceleyin. Şüphelendiğiniz takdirde mutlaka kurumsal bir ekspertiz noktasında kilometre tespiti yaptırın. Dolandırıcılar sayaç üzerinden ya da ABS beyninden gelen iletileri keserek kilometreyi düşürme yöntemine gidiyorlar" uyarılarında bulundu.