Kocaeli’nin Gebze ve İzmit ilçelerinde şüpheli 2 şahsın araçlarında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilişkin3 şüpheli gözaltına alındı.

Kendisini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından öldürülmüştü, defnedildi Kendisini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından öldürülmüştü, defnedildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde Gebze ve İzmit ilçelerinde 2 şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramada 210 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.