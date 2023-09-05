Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bariyerlere çarparak ters dönen aracın içinde sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gelibolu ilçesinden Edirne’nin Keşan ilçesi yönüne giden M.M.K. yönetimindeki 34 CHH 791 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen aracın içinde sıkışan sürücü M.M.K., olay yerine gelen Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan M.M.K.’nın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.