Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,93 artarak, yıllık bazda ise yüzde 64,77 seviyesine yükseldi. Bu sonuçlar, ekonomik göstergelerin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmekte.

Enflasyondaki artışın belirlenmesi, 6 aylık memur enflasyon farkı ve emekli maaşı zammı oranlarının belirlenmesi açısından önem arz ediyor. Bu veriler, ekonomik aktörlerin ve milyonlarca memur ile emeklinin mali durumlarına etki edebilecek önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Aralık ayında enflasyonun yüzde 2,93 artmasıyla birlikte, TÜFE'deki değişim oranları dikkat çekiyor. Bu dönemde en düşük artış yüzde 40,39 ile konut harcamalarında yaşanırken, en yüksek artış yüzde 93,24 ile lokanta ve otel gruplarında gerçekleşti. Ayrıca, giyim ve ayakkabı grubu aylık bazda yüzde -1,33 ile düşüş gösteren tek ana harcama grubu oldu.

TÜFE'de yer alan 143 temel başlıktan 20'sinde düşüş, 11'inde ise değişim yaşanmazken, 112 temel başlıkta artış gözlendi. Özellikle işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, önemli bir yüzde 68,02'lik artışla öne çıkarak dikkat çekti.