Türkiye genelindeki gayrimenkul piyasasında son yaşanan vatandaşlık hakkı düzenlemesi, özellikle arsa ve arazi fiyatlarındaki önemli değişimlere neden oldu. Kasım ayına ait verilere göre, Bursa'da arazilerin yıllık değer artışı olağanüstü bir yüzde 162 seviyesine ulaştı. Ülke genelinde ise arazi fiyatları, bir yılda yüzde 97 oranında artış gösterdi. Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde arazi birim metrekare fiyatı 766 TL olarak kaydedildi. İstanbul, beş büyük kent arasında en yüksek arazi birim fiyatına sahip şehir olarak öne çıktı, ortalama metrekare fiyatı 1.785 TL oldu ve bu rakam, Kasım 2022'ye göre yüzde 52'lik bir artışı temsil ediyor.

Türkiye genelinde ortalama arsa birim fiyatı ise 3.711 TL olarak belirlendi ve yıllık değer değişimi yüzde 89 seviyesine ulaştı. Beş büyük il arasında İstanbul, metrekare fiyatı 6.502 TL ile zirvede yer aldı. Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Arsa ve arazi satışlarının toplam satışlar içindeki payı, son 10 yılın rekor seviyesine ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

BURSA ZİRVEDE

Bursa, beş büyük kent içinde arazilerde en yüksek değer artışının yaşandığı şehir olarak öne çıkıyor. Kasım ayına ait verilere göre, Bursa'da arazilerin yıllık değer artışı yüzde 162 olarak kaydedilirken, arsa satışlarında da yüzde 76'lık bir artış gözlendi. Ankara yüzde 97'lik, İzmir ise yüzde 90'lık yıllık değer artışıyla sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldı.