Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın 21 yaşındaki pasörü Arda Bostan, milli takım formasını tekrar giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

CEV Avrupa Altın Ligi’nin hazırlıklarına başlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda pasör Arda Bostan, kamp sürecini Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi internet sitesine değerlendirdi. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın formasını giyen 21 yaşındaki Arda, CEV Avrupa Altın Ligi öncesi takım olarak iyi bir hazırlık süreci geçirmek istediklerini belirterek, “Milli takım formasını yeniden giyeceğim için heyecanlıyım. Kamp çalışmalarımıza dün itibarıyla 6 oyuncu ile başladık. Kadrodaki diğer isimler önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak. Onların da katılımıyla birlikte yoğun bir kamp dönemi geçireceğiz. İyi bir kamp süreci geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.