İnegölspor'un altyapısından yetişen Mehmet Arda Akdeniz, Enes Bağdemir, Yusuf Ziya Gümüş ve Ömer Faruk Aslan ile profesyonel sözleşme imzalanarak A takıma dahil edildiler.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Altyapı Sorumluları Sinan Taylan ile İbrahim Işıkoğlu katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Altyapı Sorumlusu Sinan Taylan, kampa götürdükleri altyapı oyuncularından 4’ünü profesyonel yaptıklarını belirterek, “Kamp döneminde Şaban hocamız altyapı oyuncularımızı her maçta oynattı. Antrenman ve maçlarda kendilerini gösteren Mehmet Arda Akdeniz, Enes Bağdemir, Yusuf Ziya Gümüş ve Ömer Faruk Aslan profesyonel olma başarısını gösterdiler. İnşallah uzun yıllar hem kulübümüze hem de Türk futboluna uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet ederler. Oyuncularımızın yetişmesinde emeği bulunan başta Gençlik Geliştirme Sorumlumuz Özgür Şahin olmak üzere tüm altyapı hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Altyapı bizim için önemli. İnşallah bunların devamı da gelecek. Bu 4 kardeşimiz altyapıda oynayan genç kardeşlerimize de örnek olacaklar. Şuanda A takımımızda altyapımızdan yetişen 8 oyuncumuz bulunuyor. İnşallah İleriki senelerde bu sayı artarak devam edecek. İnşallah bu kardeşlerimiz daha büyük şeylere imza atacaklar. Biz kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Başta Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ve yönetim kurulumuz altyapıya gerçekten çok önem veriyor. Altyapı sorumluları olarak başkanımıza ve yönetim kurulumuza da teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Belediye Başkanımız Alper Taban’da altyapımıza çok değer veriyor ve birçok konuda A takıma olduğu gibi altyapımıza destek veriyor. Başkanımıza da camiamız adına şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.