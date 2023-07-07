Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid ile sözleşme imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Genç futbolcu imza töreninde yaptığı açıklamada "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Real Madrid'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Arda'nın forması hazırlanıyor ve genç yeteneğin 24 numaralı formayı giyeceği görülüyor.

Arda Güler, Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid, Fenerbahçe'ye nakit olarak 20 milyon Euro bonservis bedeli verecek. Bu meblağa 10 milyon Euro oyuncu ve kulüp başarı bonusları eklenecek. Arda Güler'in sonraki satışından gelecek paranın yüzde 20'si de Fenerbahçe'ye verilecek.