Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in şoförlüğünü yapan Güntay Hoş (41) Ardahan’ın Damal ilçesinde bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Güntay Hoş bugün Orhangazi’de son yolculuğuna uğurlandı. Güntay Hoş’un Ardahan’da çalıştığı görevden ayrıldığı ve Orhangazi’ye yerleşme hazırlığı içinde olduğu belirlendi. Genç adamın cenazesine uzun süre şoförlüğünü yaptığı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de katıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in şoförü Güntay Hoş ve belediye çalışanları ile restorandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü restoranda Volkan Gök (35) ile Güntay Hoş aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Damal Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırılan yaralılardan Güntay Hoş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Hoş’un cenazesi Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kavgada yaralanan Volkan Gök’ün Ardahan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kavgayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Orhangazi’de toprağa verildi

Güntay Hoş’un cenazesi Ardahan Devlet Hastanesi morgundan alınarak Orhangazi’ye getirildi. Orhangazi’de akrabaları bulunan evli ve 3 çocuk babası olan Güntay Hoş’un Ardahan Belediye Başkanının şoförlük görevinden yeni ayrıldığı ve Orhangazi’ye yerleşme hazırlığı içinde olduğu belirlendi. Güntay Hoş Orhangazi’de öğlen vakti Hz. Ebubekir Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski şoförünün cenazesine katıldı

Ardahan’da uzun yıllar şoförlüğünü yaptığı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de, Güntay Hoş’un cenaze törenine katılmak üzere Orhangazi’ye geldi. Talihsiz adamın cenaze törenine Faruk Demir’in yanı sıra Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, siyasiler, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Güntay Hoş’un cenazesi Orhangazi Yeni İlçe Mezarlığın’da gözyaşları içinde toprağa verildi.