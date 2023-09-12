Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin Yenidoğan Mahallesi TOKİ konutları altında bulunan Arif Nihat Asya Ortaokulu bahçesine inşa edilen merdivenlerin yapımı tamamlandı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte TOKİ konutlarında oturan öğrenciler, yapımı tamamlanan merdivenleri kullanarak, okul yolunu yarı yarıya kısalttılar. Özellikle aileler yapılan çalışmayı oldukça olumlu karşılayarak çocuklarının okula daha rahat gidip gelmelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yapılan çalışma için Bozüyük Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür ettiler.