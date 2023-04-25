Taverna müziğinin usta ismi Arif Susam Balıkesir’de ilk kez sahne alırken sevenleriyle Akçay’da buluştu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Akçay Babacan Cafe’de sahne alan ünlü sanatçı Arif Susam sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını söylerken Balıkesir deki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yoğun bir konser temposuyla Türkiye’de ve Avrupa’da konserler vermeye programlara katılmaya devam eden ilk kez sahne aldığı Balıkesir’de Akçay Babacan Cafe de Arif Susam hayranlarıyla buluşmaktan büyük keyif aldığını söyledi.