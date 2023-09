İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çözüm Ekipleri mahallelerin sorunlarını tespit edip, çözümleri konusunda harekete geçilmesini sağlarken, çalışmaların yapıldığı bölgelerdeki sosyal yaşam da büyük ölçüde değişiyor. Çocukların spor sahalarına, yetişkinlerin park ve kültür tesislerine kavuştuğu mahallelerde vatandaşların yaşadıkları mahalleye ilişkin düşünceleri de değişti. Artık arka mahallelerde değil, kentin vitrininde yer aldıklarını düşünüyorlar.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2019 yılında göreve gelmesiyle birlikte oluşturulan Acil Çözüm Ekipleri kısa sürede birçok mahallenin çehresini değiştirdi. İzmir’de hizmet yönünden geri kalmış, çok sayıda sorunu bulunan mahallelerde yatırımlar bölge halkından alınan görüşler çerçevesinde hayata geçiriliyor. Yatırımlar halkın öncelikleri doğrultusunda sıralanıyor, belediyenin farklı birimleri eşgüdüm içinde bu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Acil Çözüm Ekipleri bünyesindeki saha sorumluları planlanan yatırımların yanı sıra, devam eden ve tamamlanan projeleri de takip etmeyi sürdürüyor. Kurulan tesislerin ilerleyen süreçteki işlevleri de yakından izleniyor.

“Tunç Başkanımızın çocuklarımıza armağanı” Yapım süreci İZDOĞA tarafından koordine edilen, İZBETON başta olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Yapı İşleri gibi daire başkanlıklarının çalışmalarını yürüttüğü Meriç Mahallesi Yaşayan Parkı’nda hizmete giren futbol sahasının çocukların eğitimi için kullanılması konusunda ise Gençlik ve Spor Dairesi devreye giriyor. Ücretsiz futbol kursları ile ilgili bilgi veren Spor Okulları Sorumlusu Erol Yılmaz, “Bizim antrenmanlarımız 1 Ağustos’tan itibaren başladı. Halkın ilgisi oldukça yüksek. Gün geçtikçe çocuklarımızın sayıları artıyor. Okulların açılmasıyla beraber kış dönemi programına başlayacağız. Çocuklar oldukça güzel eğitim alıyor, kaliteli vakit geçiriyor. Onlar memnun bizler mutluyuz. Bu saha Tunç Başkanımızın çocuklarımıza bir armağanı oldu. Bu sahanın kapısı çocuklarımıza her zaman açık” dedi.

Çocukların spor tesislerinden yararlandığı Yaşayan Park’ta yürüyüş yolları, çay bahçesi, piknik alanı, oyun grupları, kondisyon aletleri, portatif basketbol sahası, mahalle bostanı, bitkisel ve mimari peyzaj çalışmaları, kütüphane ve taziye evi de yer alacak.

Çocuklar ve aileleri çok mutlu Çocuğunu futbol kursuna getiren Yadigar Kayalar, “Çok memnunum. Çocuğum da çok mutlu. Bu proje mahallemize değer kattı. Çocuklarımızın gelişimini de destekledi” diye konuştu.

Kursa torununu getiren Gülten Ay, “Gerçekten çok memnunuz. Kurs başladığından beri geliyoruz. Torunumun gelişimine, sosyalleşmesine çok büyük katkısı oldu. Bu projeyi destekliyoruz, düşünenlere çok teşekkür ediyoruz. Torunum mutluysa ben ondan daha çok mutluyum” dedi.

Ceylan Evirgen ise, “Böyle güzel bir tesisin olması bizi çok mutlu etti. Çocuklarımız çok aktifler, portatif havuzumuz var oraya da gidiyorlar. Futbol maçı yapıyorlar, sevdiler. Çocuğum sporla alakası olmayan bir çocuktu. Ama şimdi seve seve geliyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Celal Kahriman da, “O kadar memnunum ki… Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim aslında böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Çocuklarımız için vardı. Bazı kulüpler var, hep parayla. Para ödeyebilen var ödeyemeyen var. Burası ücretsiz, belediyemiz karşılıyor. Çok güzel bir şey. Bunu anlamamız, kıymetini bilmemiz gerekir” diye konuştu.

“Muhtar olarak aldığım hizmetten memnunum” Acil Çözüm Ekiplerinin çalışmalarından çok memnun olduğunu belirten Bornova Meriç Mahallesi Muhtarı Duygu Bölük, “Açıkçası bu kadar kapsamlı bir şey beklemiyorduk. Belediye başkanımızın inisiyatifiyle vatandaşlarımızın beklentisini üst düzeyde karşılayacak bir tesis ve alan inşa edilmeye başlandı. Spor sahamız yenilendi. Soyunma kabinleri, duşları, güvenliği sağlandı. Çocuklarımızın ücretsiz futbol kursu alabileceği bir tesis haline geldi. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Tartan pistimiz olacak. Alt kısımda park var, yenileniyor. Vatandaşların kullanımına bostan açılacak. Yıllar sonra Meriç Mahallesi’nin kadınlarına, gençlerine imkan tanıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hakkını yiyemem. Beni görev sürem boyunca hiç mağdur etmediler. Vatandaşlarımızın her talebine en hızlı şekilde çözüm üretmeye çalıştılar. Acil çözüm ekibini de önemsiyorum. Vatandaşların evine kadar kapı kapı dolaşarak tek tek not alıyorlar. Muhtar olarak aldığım hizmetten memnunum. Umarım vatandaşlarımız da memnundur” ifadelerini kullandı.

“Burası artık arka mahalle değil” Ekipler, kasis, yama asfalt, parke uygulama, temizlik talepleri yerine getirilen Bayraklı Gümüşpala Mahallesi’nde çalışmaları inceledi. Mahallesine aldığı hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu aktaran Gümüşpala Muhtarı İsmail Balıkçı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunuz. Özellikle acil çözüm ekibi mahallimize geldikten sonra vatandaşlarımızdan çok iyi tepkiler aldık. Vatandaşlarımızın kapısı çalındığında çok şaşırmışlar. 196 numaralı otobüs hattımız başladı. Bu, mahallemiz için çok önemliydi. Çünkü burası Karşıyaka’dan ayrılan bir mahalle, Karşıyaka’yla bağlantımız yoktu. Yaşlılarımız, çocuklarımız, öğrencilerimiz o bölgeye ulaşamıyordu. Otobüsümüz başladıktan sonra vatandaşlarımız hem Tunç Başkan’a hem Büyükşehir’e hem bize teşekkür etti. 40 yıllık sorun çözüme ulaşmış oldu. Açık hava sineması yapıldı. İki tane park projemiz var, ana caddemizde ciddi sorunlar var, çalışmalar yapılıyor. Bunların projelerinin hazırlanması bile bizim için çok büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımız daha önce buna inanmıyordu ama acil çözüm ekibi geldikten sonra artık inanıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Tunç Başkan’a ve ekibe çok teşekkür ederim. İyi ki varlar.. Şimdi vatandaş ‘evet biz de İzmir’de yaşıyoruz, biz de hizmet alabiliriz’ diyor. Birebir kapı çalmak, vatandaşa temas etmek çok değerli. Hepimiz omzumuza bile dokunulsa ‘evet biz varız’ diye hissederiz. Acil çözüm ekibi özellikle bunu yaptı. Vatandaşlar belediye bizi görüyor diye hissedebiliyor. Burasını artık arka mahalle değil, hizmet gelen bir mahalle olarak görüyorlar” diye konuştu.

“Başkan Soyer bizi ‘vatandaş sizin patronunuz’ diyerek yönlendirdi” 2019 yılından bu yana Başkan Tunç Soyer’in önderliğinde çalıştıklarını aktaran Acil Çözüm Ekibi Saha Sorumlusu Merve Ören, “38 mahallede 19 bin 818 hanenin kapısını çaldık. Aldığımız sonuçlarla birden fazla pek çok iş yaptık. Dönüşleri çok olumlu alıyoruz. ‘Siz bu mahallede yaşıyorsunuz biz personel olarak size soruyoruz’ diyoruz. Kamu kaynaklarıyla o mahalleye hizmet götürüyoruz. Bu da vatandaşın talepleriyle oluşuyor. Herkes kendi mahallesinde ne yapılacağına karar verdiği için o mahallede yapılanın kullanım oranı da artıyor. Fırat Fidanlığı’nı yaşayan parka çevirdik, şu an orası büyük ilgi görüyor. Çünkü çay bahçesi, yürüyüş yolları, her şey vatandaşların istediği şekilde yapıldı. Olumlu tepki alıyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Acilen çözülmesi gereken her sorunu bir iki gün içinde çözüyoruz. Başkanımızın bize ilk göreve başladığımızda söylediği bir cümle vardı; ‘sizin birinci patronunuz bu semtte yaşayan insanlar, vatandaş sizin patronunuz’. Biz bunun bilinciyle çalışıyoruz. O yüzden kapısını çaldığımız herkes bize o işi veriyorsa eğer, biz o işi yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Acil çözüm ekibinin özeti bu” dedi.