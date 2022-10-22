Mesudiye mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde iki özel otomobilin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre Mesudiye mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ercan B. yönetimindeki 42 FM 729 plakalı otomobile, arkasından aynı istikamette seyir halinde olan Mert K. yönetimindeki 16 TY 176 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.