Yalova’da bir mağazadan 3 bin lira değerindeki erkek kol saatini çalan zanlının arkadaşı saati yarım saat sonra getirerek teslim etti. Saatin çalınma anı ve geri getirilmesi ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde mağazaya giren erkek şahıs, işletmedeki çalışanlar başka müşterilerle ilgilenirken eline aldığı 3 bin lira değerindeki saatle mağazadan çıktı.

Yaşanan hırsızlık olayını mağaza çalışanları daha farkına varmadan bu kez ise hırsızlık yapan şüphelinin arkadaşı mağazaya yaklaşık yarım saat sonra gelerek tezgahtara saati geri teslim etti. Şahsın saati geri verirken, “Arkadaşım bunu çalmış. Ben bunu fark edince kendisini dövdüm. Saati de geri getirdim” dedi ve mağazadan çıktı.

Olay sonrasında işletme sahibinin davacı şikayetçi olmadığı öğrenildi.