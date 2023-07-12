Seyir halindeki traktör sürücüsü arkasındaki araçlara yol vereyim derken az kalsın canından oluyordu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden Beşevler Mahallesine seyir halindeki 11 AK 231 plakalı traktör sürücü Hasan Sünnü (79) arkasında seyir halindeki araçlara yol vermek için direksiyonu yolun sağına doğru kırdı. O esnada kontrolden çıkan traktör şarampole devrilirken, yaşlı adam yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.