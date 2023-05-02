İki gün boyunca dünyanın 11 farklı ülkesinden Arnavut kökenli iş insanlarını Bursa’da buluşturan Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD), yeni yatırımların önünü açtı.

Global Arnavut İş Dünyası Buluşması ilk kez bu yıl Bursa’da düzenlendi. 28-29 Nisan’da Global Arnavut İş İnsanları Birliği’ne üye dünyanın farklı ülkelerinden birçok iş insanı Bursa’da buluşurken, Global Arnavut İş İnsanları Birliği’nin Fahri Başkanı Lazim Destani’de bu büyük organizasyona katıldı. Organizasyon, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Biçen Spor, Folpa Reklam, Isıland İklimlendirme, Trio Elektromarket ve Zencorp sponsorluğunda gerçekleşti. Bursa’ya gelen Arnavut iş insanları, 2 gün boyunca birçok ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. İlk olarak Tarihi Belediye binasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Refik Özen ile bir araya gelen heyet, gösterdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bursa’nın tarihi yapısını daha yakından incelemek isteyen Arnavut iş insanları, Tophane’de Alplerin nöbet değişimi törenine katıldı. Ardından Hanlar Bölgesi’ne geçerek, Kozahan ve Tarihi Çarşıyı gezdi. Heyetin bir sonraki durağı ise Fetih Müzesi oldu. İş insanları, Bursa’nın tarihi mirasına ve kültürüne hayran kaldı. Bursa’daki iş dünyasıyla buluşan heyet, Gökçelik ve Durmazlar fabrikalarını gezerek, şirketler hakkında bilgiler aldı. Bursa’nın üretim gücünden etkilenen iş insanları gelecek dönemde oluşabilecek iş ortaklıklarıyla ile ilgili sinyaller verdi. Ziyaretlerin ardından gün sonunda Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde Başkan Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Refik Özen’in katılımıyla akşam yemeği organizasyonu gerçekleşti.

Bursa sanayisinden bahseden ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen, ”18 adet sanayi bölgesine sahip Bursa, 25 milyar dolar dış ticaret hacmi ile ileri sanayi şehirdir. Yoğun bir Arnavut nüfusa sahip olan Bursa’da birçok sanayici ve iş adamı var. Derneğimizin kuruluş hedefi; birlik ve beraberliğimizin kaybolmaması, Türkiye’deki Arnavut iş insanlarının ticari iş birliklerini güvenli şekilde sağlamasındır. Bunun yanında kültürel faaliyetlerimizi geliştirmek, doğrudan bir pazar oluşturmak ve talepleri kısa yoldan çözmek için derneğimizi faaliyete geçirdik. Bu iki günlük organizasyon bizleri çok heyecanlandırdı. Bu sözü edilen fikirde bizlere değer verip, buralara kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Arnavut İş İnsanları olarak projeye 8 yıl önce Avusturya’da başladıklarını ifade eden Arnavut İş İnsanları Birliği Başkanı Yll Blakaj, ”Bugüne kadar yaklaşık 21 farklı ülkede faaliyet gösterdik. Hedefimiz; iş insanlarımızın kendileri aralarında bağlantılarını kurmaktı. Bizim Avusturya’da yaklaşık 250 adet üyemiz bulunmakta. Balkanlardan özellikle Kosova’dan ihracatı arttırmak için bu organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. ARNİAD ile birlikte güçlü bir iş birliği yapacağımıza inanıyoruz. Bursa’nın yapısı ve insanın misafirperverliğinden dolayı hayretler içerisindeyiz. Bu şehre hayran kaldık. Dünyaya ve Avrupa’ya örnek bir şehir. Ümit ediyoruz ki bizim balkan ülkelerimiz de sizi örnek alsın. Herkese bir çağrıda bulunarak; iş birliğimizi güçlendirelim diyorum. Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren, iş insanlarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Arnavut İş İnsanları Birliği Fahri Başkanı Lazim Destani, “İki gün boyunca Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen iş insanlarımızla birçok iş görüşmesi gerçekleştirdik. Umuyorum ki bu görüşmeler çok başarılı iş anlaşmalarına dönüşecek. Ben 50 seneden fazla Almanya’da yaşamaktayım. Çok uzun yıllardır gurbetteyiz. Buradaki iş insanlarıyla benzer yaşanmışları paylaşıyoruz. Önemli olan yaşadığın ülkelere hizmet vermek ve geldiğin ülkeleri de unutmamaktır. Gençlerimize örnek olmalıyız. Avrupa nüfusuna baktığımızda, Arnavut gençlerin nüfusu en fazla paya sahip. Çok yetenekli gençlerimiz var. Onları doğru yöne yönlendirmeliyiz. Gençlere şunu söylemek istiyorum; her zaman sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işi yaparsanız başarılı olursunuz. İş birliği yapmak her zaman önemlidir. Tek başına ulaşamayacağımız şeylere birlik olarak çok daha kolay ulaşabiliriz. Bursa ziyaretimizde önemli bir olaya şahit oldum; buradaki insanlar kardeşçe yaşıyorlar. Bizim birliğimiz 21 ülkeden oluşmaktaydı, ARNİAD ile birlikte sayımız 22’ye yükselmiş oldu. Türkiye’yi de aramızda görmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum. Bursa’daki iş insanlarımıza bu güzel organizasyon ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, ise balkan coğrafyası ile et ve tırnak gibi olduklarını ifade etti. Bursa’nın güçlü sanayisinden bahseden Bayrak, yeni yatırımların önünü açmak için Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz organizasyonlara her zaman destek verdiklerini söyledi.