Arnavutköy’de artan nüfus yoğunluğu ve kamu personellerinin konaklama ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan Vefa Konutları tamamlandı. Projenin ikinci etabında hak sahibi olan vatandaşlara tapuları teslim edildi.

Arnavutköy Belediyesi iştiraki olan ARAŞ ve Nazmi Akpınar Şirketler Grubu, Hadımköy VEFA 2 Konutları’nın yapımını tamamladı. Yaklaşık 6 bin 550 metrekarelik alanda inşa edilen bu konut projesi, kamu personellerine özel olarak tasarlandı. Deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde inşa edilen konutlar, konforlu ve güvenli bir yaşam sunmayı hedefliyor. Arnavutköy’de son zamanlarda İstanbul Havalimanı gibi devasa yatırımların yapılmasıyla artan nüfus yoğunluğu ile eş değerli şekilde artan kamu personellerinin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması düşünülerek tasarlanan Vefa Konutları projesinin ikinci projesinden hak sahibi olan vatandaşlara düzenlenen tören ile tapuları teslim edildi.

“Yapmışken iyisini yapıyoruz, Büyük bir memnuniyet olduğunu görüyoruz”

Yapılan konutlarla alakalı konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Arnavutköy’de görev yapan kamu personellerimize yönelik daha önce başlatmış olduğumuz bir konut hamlemiz vardı süreç içerisinde yine onları proje içerisinde tutarak Arnavutköy’de yer edinmek isteyen diğer vatandaşlarımızda dahil ederek bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Yaklaşık bini aşkın konutu hak sahiplerine teslim etmiş olduk. Devamı olacak, devam eden projelerimiz var. Temel gayemiz burada Arnavutköy’de görev yapan kamu çalışanlarına imkan sağlamak. Büyük bir memnuniyet olduğunu görüyoruz bu nedenle etapları oluşturmaya devam ediyoruz. Normal daire satışlarında görmediğimiz beyaz eşyası içerisinde ve nitelikli malzemeler kullanılıyor. Tavan yükseklikleri ve geniş bir hacim oluyor yapmışken iyisini yapıyoruz. İnşallah satın alan kardeşlerimiz de huzur içerisinde uzunca yıllar burada geçinirler.” İfadelerini kullandı.

Düzenlenen programda hak sahiplerini tapularını yetkililerden teslim aldı.