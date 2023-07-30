Arnavutköy’ün Dursunköy Mahallesi’nde vatandaşlar istedikleri sebzeleri tarlaya giderek topluyor. Dalından sebze yemeye hasret kalmış İstanbullular tarlaya akın ederken, yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteklediği projede, emekçi kadınların yıl boyu yetiştirdiği ürünler topraktan direkt vatandaşa ulaşıyor.

Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’nın yanı başında bulunan Dursunköy’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği proje ile geçimini çiftçilik ile sağlayan kadınların yıl boyu ekimini ve bakımını yaptığı ürünler, sezonu geldiğinde vatandaşla direkt buluşuyor. Vatandaşlar satın almak istedikleri ürünleri tarlada kendisi topluyor ve ürünler market ile aynı fiyata, kimi zaman daha ucuza satılıyor. İstanbul’da doğal ürünlere hasret kalmış vatandaşlar ve havalimanına gelen turistler ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Çiftçi kadınlar eğlenerek yetiştiriyor, vatandaş dalından organik topluyor

Geçimini çiftçilik ile sağlayan kadınların yıl boyunca emek harcayarak ekimini ve bakımını yaptığı ürünler aracı olmadan direkt vatandaşla buluşuyor. Çiftçiler bahçede çalışırken türküler söyleyip eğlenerek işlerini sevgiyle yapıyor. Tarlada çalışan çiftçilerden Hüsne Doğan, "Domates buduyoruz, çapa yapıyoruz, burada çalışıyoruz. Ürünleri topluyor vatandaşlar, biz hazırlığını yapıyoruz. Biber, patlıcan, domates var burada. En güzel duygu tarlada çalışıp yetiştirip yiyebilmek gerçekten. Gelen aileler de çok memnun kalıyorlar. Fiyatlar da marketle aynı denilebilir" dedi.

Tarladan ürün toplayan Atıf Hakyolu ise, "İstanbul’da böyle işlerin olması harika. Devamlı geldiğim yer, gözümle görerek toplayarak alıyorum ve lezzetli, memnunum da. Kendim ekmiş, kendi bahçemde topluyormuş gibi hissediyorum. İlaçsız, katkısız ve organik. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Günümüzde marketlerden alışveriş yaptığımız için çocuklarımız bilmiyor böyle organik mahsulleri. O yüzden bahçeden toplamayı öğretmek amacıyla yanımızda getiriyoruz. Fiyatlar burada ülke ekonomisine göre normal. Gelmek isteyen insanlar buyursun, tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Fedai Ceylan ise, "Kendim de ilgileniyorum en güzeli dalından koparıp alabilmek, bu hissi yaşayabilmek, tavsiye ediyorum gerçekten. Marketten alınan domates ile bunun arasında ciddi fark var. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Hafta sonu da olsa gelip birkaç saat vakit geçirmek harika. Direkt üreticiden tüketiciye giden bir yol. Çok fazla bir fiyat farkı yok" şeklinde konuştu.