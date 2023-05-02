İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen baba 23 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Olay, Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Baysal Sokak’ta bulunan bir binanın giriş katındaki evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Murat Ateş, oğlu Mutlucan Ateş ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine şüpheli şahıs, 23 yaşındaki oğluna 2 el ateş açtı. Murat Ateş, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Mutlucan Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“Adam silahla çocuğunu vurup kaçmış”

Konuya ilişkin konuşan Ali Bingöl, “Biz dışarı çıktığımızda polis falan toplanmıştı. Sonra biz gittik. Adam silahla çocuğu vurmuş, dediler. Polisler geldi. Adam silahla çocuğunu vurup kaçmış” dedi.