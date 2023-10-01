Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet markete daldı. Şans eseri marketin kapalı olması muhtemel bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerası tarafımdan anbean görüntülendi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan kasise geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 BL 5786 plakalı kamyonet önce orta refüjde bulunan ağaca çarptı, ağacı yıkan kamyonet daha sonra markete daldı. O esnada marketin kapalı olması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle market önündeki meşrubat ve dondurma dolabının savrularak kullanılamaz hale geldiği ve şoförün yan koltuğa geçerek araçtan çıktığı görüldü.

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kamyonet kaza noktasından çekildi. Kamyonetin çekilmesiyle birlikte marketteki büyük hasar da görüldü.