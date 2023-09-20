Arnavutköy’de gelen sesler üzerine koltuk kısmı açılan motosikletten yavru kedi çıktı. Kedinin motosikletin içine nasıl girdiği bilinmezken, yavru kedinin koltuğun altından çıktığtı analar o anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde bir kişi motosikletinin içerisinden kedi sesi geldiğini fark ederek tamirciye gitti. Tamircide ekipmanlarla motosikletin koltuk kısmı açıldı. Koltuğun altından yavru bir kedi çıktı. Kedinin karnı, tamirci ve araç sahibi tarafından doyuruldu. Kedinin oraya nasıl girdiği bilinmezken, yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.