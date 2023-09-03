Arnavutköy’de seyir halindeki TIR, önündeki otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobilin içindeki biri bebek 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Adem T. kontrolündeki 34 AES 13 plakalı otomobil ile Selami Ç. kontrolündeki 59 AFZ 245 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil, savrularak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan biri bebek 4 yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.