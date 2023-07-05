Arnavutköy’de hayvanları ve bahçesi için hortumla su çeken yaşlı adam, girdiği metrelerce derinlikteki yağmur suyu kanalında kayboldu. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri şahsı bulmak için seferber olurken, 1 kilometre dizleri üzerinde sürünen adam kanaldan kendi imkanlarıyla çıktı. Adamın kendilerine doğru geldiğini gören yakınları "ölmedi ölmedi" şeklinde sevinç çığlıkları attı.

Olay, Arnavutköy D20 Karayolu İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın Kavşağı mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Hayvanları ve bahçesi için arkadaşıyla birlikte hortumla su çeken Cevat Gürgen (75), metrelerce derinlikteki yağmur suyu kanalına girdi. Arkadaşının uyarılarına rağmen kanala giren Gürgen, bir süre sonra kayboldu. Hortumun diğer tarafında bulunan şahıs, Gürgen’den ses alamayınca itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Gürgen’in nerede olduğunun belirlenmesi için birkaç noktadan kameralar yardımıyla çalışma başlattı.

1 kilometre dizlerinin üzerinde süründü

Metrelerce derinlikteki kanalda kaybolan Gürgen, dizlerinin üzerinde sürünmeye başladı. Yönünü kaybeden Gürgen, yaklaşık 1 kilometre süründü. Bir süre sonra kanaldan çıkmayı başaran Gürgen, kendisini arayanlara doğru geldi. Kendisi için seferber olanları gören Gürgen şaşkına dönerken, yakınları ise "ölmedi ölmedi" diye bağırarak büyük sevinç yaşadı. Büyük şok yaşayan Gürgen, ambulansa götürülürken "Ben petrolün oradan çıktım. Buradan çıkarım sandım ama nereden çıktım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arkadaşı o anları anlattı

Gürgen ile birlikte su çekmek isteyen İsmail Kardak, "Biz buraya bu hortumu karşıya geçirip hayvanları sulamak için geldik. Ben ona ’girme’ dedim ama beni dinlemedi girdi. Çıkmayınca ben de jandarmayı aramak zorunda kaldım. Ben buradan çıkmasını bekliyordum. Bir türlü çıkmadı. Saat 1’e 20 vardı. Biz geldik. Tam bir kilometre öteden çıktı geldi. Sağlık durumu şu an iyi. Yani biz menfezden akan suyu hayvanlara içirmek istedik" dedi.