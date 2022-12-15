Aralık ayı meclisinde AK Parti’nin evet diğer partilerin red oyu ile meclisten geçen 3 arsanın satışı için detaylar belli olmaya başladı.

İnegöl Belediyesi’ne ait 3 arsa 27 Aralık Salı günü saat 10.00’da belediye ek hizmet binası meclis salonunda gerçekleşecek.

Akhisar Mahallesi’nde bulunan 078 ada 8 parselde bulunan, İnegöl Belediyesi’ne ait eski mezbahanın 11 bin 362 metrekarelik arsası 90 milyon 901 bin 600 TL’den satışa çıkacak. Bu arsa için 2 milyon 727 bin 48 TL geçici teminat yatırılması gerekiyor.

Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan 132 ada 48 parselde bulunan 11 bin 17 metre kare arsa 22 milyon 34 bin 840 TL’den satışa çıkacak. Bu arsa içinde 661 bin 45 TL geçici teminat yatırılması gerekiyor.

Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan 132 ada 53 parselde bulunan, 5 bin 80 metre kare arsa 10 milyon 161 bin TL’den satışa çıkacak. Bu arsa içinde 304 bin 833 TL geçici teminat yatırılması gerekiyor.

EN AZ 123 MİLYON TL GELİR BEKLENİYOR

Öte yandan ihaleden en az 123 milyon TL gelir gelmesi bekleniyor.