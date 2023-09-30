Son zamanlarda artan doğaya dönüş ve minimal yaşam arayışıyla dikkat çeken tiny house, depremden sonra yeni bir yaşam arayışında olanlar için cazip bir seçenek sundu. Uzmanlar, arsa üzerinde tiny house kurarken arazinin yapısına ve konumuna dikkat çekerek muhtemel doğa olaylarına uygun projelerin yapılmasına dikkat çekti.

Günümüzün hızla ilerleyen teknoloji dünyasında, yaşam alanları da bu değişime ayak uydurdu. Son dönemlerde tiny house gibi kompakt yaşam alanlarına talep arttı. Özellikle deprem endişesiyle birlikte tiny houselara ilgi arttı. Uzmanlar tiny house kurarken arsa projelerinin çok iyi planlamasını gerektiğini vurguladı.

Arsanın yapısına dikkat çeken arsa uzmanı Murat Işın, “Örneğin, arazinin meyilli olduğu bir arsamız var. Biz bunu yaparken tiny house koyarken yeri sadece düzleştirmekle kalmıyoruz. Bu toprak kayıplarına karşı tedbir alıyoruz. Örneğin, istinad duvarlarını da yapıyoruz. Yani eğer yüklenici, profesyonel bir firmaysa, bu işi biliyorsa, projeyi olması gerektiği gibi yapıyorsa her hangi bir tehlikeye kullanıcılar maruz kalmıyor. Bu işte kaç senedir varlar, ne zamandır proje yapıyorlar. Buna iyi baksınlar. Yeni aktörler oluyor. İşin içinden gelmeyen insanlar oluyor. Proje yapmayı gerçekten çok iyi bilmiyorlar. Dolayısıyla bu takım sıkıntılar yaşanıyor. Beyaz Group Arsa olarak 14 senedir bu işlerin içindeyiz. Sektörün en eski oyuncularından bir tanesiyiz” dedi.

Tiny House’ın sağlam malzeme kullanılmalı

Tiny houseların sağlam yapılar olması gerektiğini dikkat çeken Murat Işın, “İzolasyonun çok iyi olması gerekiyor. Fiyatı etkileyen unsurların en basiti mesela izolasyon mekaniği. Basitçe taş ürün de koyulabilir. Dolayısıyla izolasyon dediğim gibi önemli. Bunun dışında genel iskeleti kaynağı önemli. Basit profillerde konabilir. Ya da hafif çelik dediğimiz çok sağlam yapılarda olur. Mutlaka yüklenici firmanın kim olduğunu insanlar iyi araştırsınlar. Tabii ki şu anda çok büyük bir rekabet var. Her sektörde olduğu gibi. Burada da aynı rekabeti görüyoruz. Birçok modelin kopyalandığını, daha ucuz maliyetlerle üretildiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Alternatif Turizm Fuarı’nda Bahçeköy Plus Projesi yerini aldı

Öte yandan, Bahçeköy Plus Projesi İstanbul Fuar Merkezi’nde yerini aldı. Fuarın bir diğer ilgi çeken noktası ise Leon Tiny House evleri oldu. Tiny house hakkında bilgi veren Işın, "O2 belgesi dediğimiz karavan sınıfına giren araçlardır aslında. Bazı limitleri vardı. Müşterilerimiz burada aslında kendi ihtiyaçlarına göre istedikleri gibi tiny house içini tasarlayabiliyor. Çok çeşitli modeller vardır. Mesela burada bir verandalı model görüyorsunuz. Aynı şekilde terası olan modellerimiz var. Tamamen insanların ihtiyaçlarına göre, kendi zevklerine göre bunları tasarlayabiliyorlar. Çok çeşitli modeller var” şeklinde konuştu.