İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 21 yaşındaki yıldız futbolcusu Bukayo Saka’nın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Premier Lig’de son haftalarda şampiyonluğu Manchester City’e kaptıran Arsenal, 21 yaşındaki futbolcusu Bukayo Saka’nın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. İngiliz futbolcu, alt yapısında yetiştiği Londra ekibiyle bu sezon çıktığı 37 Premier Lig, 8 Avrupa Ligi, 2 de FA Cup müsabakası olmak üzere toplam 47 maçta 14 gol, 11 asistle takımına katkı sağladı.

Sportif Direktör Edu, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzattıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Bukayo ile çalışmak ve onun akademimizden ilk takımımıza kadar olan harika yolculuğunu deneyimlemek, kulüpte hepimiz için çok gurur verici bir an. Bukayo artık en iyi genç oyunculardan biri haline geldi ve kariyerinin bu sonraki aşamasında bizimle birlikte oynamaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Mikel Arteta ise Bukayo Saka’nın sözleşmesini uzatmasının kulüp için harika bir şey olduğunu belirtti. Arteta, "En iyi genç yeteneklerimizi elde tutmak, sürekli ilerlememizin anahtarıdır ve Bukayo, şimdi ve gelecekte kadromuzun çok önemli bir parçası. Harika bir yetenek olmasının yanı sıra Bukayo özel bir insan, hepimiz tarafından seviliyor ve bugün bu seviyeye gelmek için gösterdiği sıkı çalışma çok önemli. Taraftarlar, Bukayo’nun önümüzdeki yıllarda bizimle birlikte devam edecek gelişiminin tadını çıkarmayı dört gözle bekliyor” şeklinde konuştu.