İran'ın Kirman eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında gerçekleşen iki ardışık patlamada can kaybı ve yaralı sayısı artıyor. Patlamalarda, 6 çocuğun da hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralananların sayısı 170'e ulaştı. İran devlet televizyonu, patlamaların Süleymani'nin ABD'nin Bağdat saldırısında öldürülmesinin 4. yılı anma töreni sırasında meydana geldiğini bildirdi.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen patlamalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 73'e yükseldi. Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Tesnim Haber Ajansı ise "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir bilgi paylaştı.

Halka, patlamaların ardından bölgeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı ve caddeler boşaltıldı. Önceki açıklamalarda ise Süleymani'nin mezarı yakınındaki patlamalarda 53 kişinin öldüğü ve 71 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

ABD'nin 3 Ocak 2020'deki Bağdat saldırısında hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programları, bu patlamalar nedeniyle gölgede kaldı.