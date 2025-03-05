Ticari reklam ve haksız cezaları da uzlaşma kapsamına alındı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik hükümleri sürdürülen 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

Söz konusu değişiklik kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin cezalar da kanun kapsamındaki diğer para cezaları gibi uzlaşma kapsamına alındı.

Bakanlık tarafından idari yaptırım kararı verme yetkisinin taşrada Ticaret İl Müdürlüklerine devredebileceğine dair Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan mevzuat değişikliğiyle uyumu sağlamak amacıyla, idari para cezasını tesis eden makama atıf yapan yönetmelik düzenlemelerinde yer alan "Valilik" ibareleri, "Ticaret İl Müdürlükleri" olarak değiştirildi.

Söz konusu yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük ya da valilik biriminden” ibaresi “Genel Müdürlük ilgili birimi ya da ticaret il müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye, “(5) Muhatap tarafından, uzlaşma başvurusunun yanı sıra başvuruya konu edilen idari para cezası için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11 inci maddesi kapsamında başvuruda bulunulması halinde, söz konusu başvuru sonuçlanıncaya kadar, 19 uncu maddede belirtilen süreler dikkate alınarak uzlaşma başvurusu bekletilir.” ifadeleri ekletildi.

Uzlaşma başvurusunda bulunabilecek kişiler için yetkili olduğunu ispatlayan belgelerle birlikte başvuruda bulunulması koşulu getirildi.

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