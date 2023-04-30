TFF 3. Lig 3. Grup’ta deplasman Akhisarspor ile karşılaşan Artvin Hopaspor rakibine 4-2 mağlup oldu.ARTVİN (İGFA) - TFF 3. Lig 3. Grup’ta deplasman Akhisarspor ile karşılaşan Artvin Hopaspor rakibine 4-2 mağlup oldu

A.Hopaspor, TFF 3. Lig 3. Grup’ta 2022-2023 Sezonu’nun 31. hafta maçında Akhisarspor’a konuk oldu. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan mücadeleden A.Hopaspor 4-2 mağlup ayrıldı. Artvin Hopaspor’un gollerini Rasimcan Değirmenci, Eray Pazar kaydetti.

A.Hopaspor bir sonraki maçta TFF 3. Lig 3. Grup’un 33. hafta maçında 16 Mayıs Salı günü saat 15.00’da deplasmanda Bursa Yıldırımspor’a konuk olacak.

Maçın Ayrıntıları:

Statü: TFF 3. Lig 3. Grup

Karşılaşma: Akhisarspor-A.Hopaspor

Tarih: 30 Nisan 2023 Saat 15.00

S1tat: Spor Toto Akhisar Stadı

Hakemler: Erhan Kutlu, Mehmet Yılmaz Çalışır, Abdulkadir Yılmazoğlu

Goller: 5’ Yusuf Kanal (Akhisarspor), 45+2’Rasimcan Değirmenci (A.Hopaspor), 45+6’ Orçun Erten (Akhisarspor), 61’Eray Pazar (A.Hopaspor), 68’Serkan Özbakan (Akhisarspor),90+5’Oğuzcan Kesgin (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: 45’Sercan Uslu (A.Hopaspor), 51’Berkay Özer (A.Hopaspor), 69’Serkan Özbakan (Akhisarspor), 73’Emre Turan (A.Hopaspor), Tunahan Güngör (Akhisarspor)

Kırmızı Kart: 90’Berkay Özer (A.Hopaspor)