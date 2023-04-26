Artvin Hopaspor, yaptığı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.ARTVİN (İGFA) - Artvin Hopaspor, TFF 3. Lig 3. Grup’un 31. Hafta maçında karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, ısınma koşusu ardından, 5’2 top kapma ve yarı saha da çift kale maçla sona erdi.

Artvin Hopaspor karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALMAK OYNAYACAĞIMIZ PLAY-OFF MAÇLARINDA BİR AVANTAJ OLACAK

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Büyükçekmece Tepecikspor maçını değerlendiren Teknik Direktör Osman Özdemir, amaçlarının 3. Veya 4. Sırada yer almak olduğunu belirterek, “Geldiğimiz günden bu güne kadar olan süreçte hep Play-Off’un nasıl içinde oluruz diye düşüncemizi aktarıyorduk. Bu düşüncemizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Matematiksel olarak henüz tam netleşmese de büyük ihtimalle Play-Off’un içinde olacağız. Ama Play-Off’un içinde biliyorsunuz ki sistem gereği ilk iki sırada yer almak mümkün değil bizim için. Ama üçüncü ve dördüncü sırada yer almak oynayacağımız play-off maçlarında bir avantaj olacağını düşünüyorum. Bu hafta burada oynadığımız Tepecikspor maçında, rakip oyuna neden asıldı? Onlarda play-off’un içine girmek için son şans olarak görüyorlardı. Gerçekten iyi bir maç oldu, iyi bir mücadele oldu. Geriye düşmemize rağmen ortaya konulan performans, geri dönüş bizi mutlu etti. Atılan iki gol, kazanılan üç puan çok güzel oldu bizim için. İnşallah bunu devam ettirebiliriz. Ettirmemiz de gerekiyor. Üçüncü ve dördüncü sıraları almak bizim için çok önemli. İnşallah bunu da gerçekleştiririz” diye konuştu.