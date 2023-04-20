Artvin Hopaspor, TFF 3. Lig 3. Grup’un 30. Hafta maçında karşılaşacağı Tepecikspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.ARTVİN (İGFA) - Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, ısınma koşusu ardından, 5’2 top kapma ve yarı saha da çift kale maçla sona erdi.

Artvin Hopaspor karşılaşmanın hazırlıklarının bugün yapılacak antrenmanla devam edeceği öğrenildi.

Teknik Direktör Osman Özdemir, Play-Off hedefi düşünürken oynanan Kepez Belediyespor maçında kazanılan 3 puan büyük bir moral olduğunu abcaj henüz bitmiş bir şey olmadığını belirterek, "Play- off yarışı tüm hızı ile devam ediyor. Oyuncularımı bu deplasman maçında ortaya koymuş oldukları performanstan dolayı kutluyorum. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kazanılacak puanlar sıralamayı belirleyeceği için çok önem taşıyan maçlara çıkacağız. Bu önemli maçlarda tüm taraftarımızın yanımızda olmalarını, 90 dakika destek vermelerini istiyorum” diye konuştu.

A.Hopaspor, TFF 3. Lig 3.Grup 30. Hafta maçında 23 Nisan Pazar günü saat 15.00’da kendi sahasında Tepecikspor’u konuk edecek.