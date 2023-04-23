Artvin Hopaspor kulüp yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.ARTVİN (İGFA) - Mesajda, "Milli egemenliğimizin simgelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü olan bugün, tarihimizdeki en önemli günlerinden biridir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü yarınlarımızın aydınlık yüzü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir.

Öncelikle ülkemizdeki evlatlarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımızın, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için kulüp olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.