Artvin Hopaspor Dayanışma Gecesi düzenlendi. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan dayanışma gecesinde 23 Nisan’da yapılacak olan çekiliş için bilet satışları gerçekleştirildi.ARTVİN (İGFA) - Yayına Artvinli Hopalı birçok iş insanı telefon ile bağlanarak destekte bulundu. Yayına bağlanan isimler, Artvin Hopaspor’un Artvin için önemli olduğunun altını çizerek, kulüp için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Canlı yayında kulüp başkanı Lütfü Kolçak yer aldı. Başkan Kolçak, sahalarının yetersiz olduğunu belirterek, “Bazen bakıyorum en büyük rakiplerimizden biri sahamız. Biz bu yıl üç tane çocuğumuzu aldık ve halen top oynatamadık. İkinci maçta sakatlanan çocuğumuz vardı. Neden? Sahamız yetersiz. Artvin’de özellikle Hopa’da bir saha ve bir sosyal tesis yapmak zorundayız. Ve bunu da inşallah yapacağız. Kulüplerin devamı açısından muhakkak bir gelir olmak zorunda. Eğer gelir olmazsa bir başkan gelir harcar, o gider ikinci başkan gelir harcar. Süreklilik arz eden bir maddi gelir sağlayacak yatırımlar yapmak zorundayız. Bu konuyla ilgili projelerimiz tabii ki var. Ancak bu projeler hemen yapılabilecek projeler değil. Tesis yaptığımız zaman, stadın altında kiralık verecek mülkler olur. Bunlar projelerimiz arasında vardır. Aslında birçok projemiz vardı ama bu seneki deprem bütün projelerimizi durdurdu.” Dedi.

Yönetim olarak maddi ve manevi anlamda kulüp için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen başkan Kolçak, “Türkiye’de süper ligde olan bir sürü takımlarımız var. Örneğin Galatasaray’dır, Beşiktaş’tır, Fenerbahçe’dir hiç fark etmez. Bir sürü maddi gelirleri olmakla beraber inanın maddi borçlarını size söylersem olamaz dersiniz. Çünkü bu kulüpler sadece giderdir. Ne kadar gelir sağlarsanız sağlayın, gideri karşılayacak bir gelir yokturdur. Bizim yönetimimiz de 20 kişi var. Hepsi maddi ve manevi zamanlarından veya evdeki çocuklarının rızklarını alıp Hopaspor kulübüne hem zaman olarak hem maddiyat olarak destekleri sonsuzdur. Tüm yönetimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Kolçak taraftar grubuna da teşekkür ederek, “Bu yıl taraftar gruplarımız özellikle yani Şehrin Azizleri ve Denizin Asi çocukları diye iki taraftar grubum vardır. İnanın o statlarda bizleri bir daim yalnız bırakmadılar. Gün oldu yağmur çamur demeden, peşimize deplasmanlara koştular, gün oldu yağmur çamur demeden işlerini güçlerini bırakıp son sesine kadar o tribünlerde coştular. Bugün tribünlerde yine şunu gördük. Belki süper lig takımlarında göremeyeceğiniz taraftar desteğini gördük. Hopa halkı, Hopa’nın taraftar grubu anlatılmaz yaşanır” şeklinde konuştu.

ARTVİN’E YAKIŞIR BİR STADYUMA İHTİYACIMIZ VAR

Çekiliş biletlerinden 500 adet satın alarak kulübe büyük bir destekte bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu da canlı yayına bağlanarak, “Yıllarca bu kulübe hizmet verdik. Hem yönetici olarak hem de yönetici olmadığımız dönemlerde de maddi manevi desteklerimize devam ettik ve bundan sonrası için de devam edeceğiz. Geçmiş dönemde devletimizin bize verdiği bir söz var. Yıllardır stadyumla ilgili beklentimiz var. 32 gün sonra bir seçime gideceğiz. Ben istiyorum ki verilen sözler artık icraate dönüşsün. Artvin’in profesyonel olan tek kulübü Artvin Hopaspor’umuzun Artvin’e yakışır bir stada ihtiyacı var. Bu stadın yıllardır ne yazık ki sadece sözünü alıyoruz. Biz Sözde kalmasın, derhal yapılsın, ihale tarihi içinde seçim süreci yakındır, ilgili siyasilerin hepsinin bir arada tümünü ayırt etmeden, tüm adayların ortak bir projesi adı altında bunun Artvin siyasetinin seçimlere kadar ihaleye çıkmasını buradan çağı olarak duyurmak istiyorum” dedi.

Diğer yandan canlı yayına katılan Başkan Kolçak’ın 12 yaşındaki oğlu Çınar Kolçak ile babası arasında geçen konuşma ise izleyenleri güldürdü. Çınar Kolçak, Artvin Hopaspor’u çok sevdiğini belirtirken, geceye 100 bilet alarak destek olmak istediğini belirtti.