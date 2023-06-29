Konya'nın Aşağı Eşenler Köyü geleneksel hale getirdiği yayla şenliğini bu yıl 11. kez düzenlendi.İpekyolu Medya( KONYA İGFA)

Konya'ya bağlı Aşağı Eşenler Köyü Sosyal Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği taraşından Sarınç Yaylasında düzenlenen şenliğe Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimoğlu, AK Parti Hadim ilçe başkanı, MHP Hadim ilçe başkanı ve İYİ Parti Hadim ilçe başkanının yanı sıra. Çevre köylerin muhtarları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan şenlikte konuşan Dernek Başkanı Ahmet Altekin; 2008 de kurulan derneğin, kuruluşundan bu yana her yıl gerçekleştirdiği şenliklere pandemi dolayısı ile verilen 4 yıllık aranın ardından tekrar başladıklarını söyledi.

“Sizlerin de yardımı ile hep birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diyen Dernek Başkanı Altekin; “Derneğimizin kuruluşundan bu yana yönetiminde bulunan ve yardımlarını esirgemeyen tüm arkadaşlarımıza köylülerimize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere dernekler gönüllülük esası ile yönetilir ve ayakta dururlar, sizler bizlere destek verdiğiniz sürece bizler de bütün hemşehrilerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü ile konuşmamı bitirmek istiyorum "Arkadaşlar, gidip Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla Türk'ü yenemez" dedi.

Şenlikte Konuşma yapan Aşağı Eşenler Köyü Muhtarı Cemal Gezer, AK Parti Hadim ilçe Başkanı Ahmet Özbahar ve İYİ Parti İlçe Başkanı Adem Vural da yaptıkları selamlama konuşmasında programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Şenliğe katılan Aşağı Eşenlerliler ve misafirlere Konuşan Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ise: “Aşağı Eşenler Dernek yönetimimizin böyle bir organizasyonda bizi köylülerimizle ve hemşehrilerimizle bir araya getirdiği için dernek başkanımız başta olmak üzere tüm yönetimine ve muhtarımıza teşekkür ederim. Hadim Belediyesi olarak her zaman köylülerimizin ve hemşehrilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.” Dedi.

ŞENLİK AĞASI HÜSEYİN YALÇIN OLDU

Konuşmaların ardından misafirlere ve katılımcılara ikram edilen geleneksel Konya düğün pilavının ardından Şenlik Ağasının belirlenmesine geçildi ve Derneğe şenlik esnasında 80 Bin Lira bağış sözü veren Yalçın Demir Doğrama firma sahibi Hüseyin Yalçın 2023 Şenlik ağası seçildi. Eğlence ve değişik hediyelerin verildiği çekilişlerin de yapıldığı şenlik günün geç saatlerine kadar devam etti.