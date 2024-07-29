ASAŞ, inşaat ve yapı sektöründe dijital dönüşümün anahtarı olan BIM ((Building Information Modeling) Kütüphanesini sistemlerine entegre ederek farklı disiplinlerin koordineli çalışmasıyla süreçlerdeki verimliliği artırmayı hedefliyor. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, inşaat ve yapı sektörü için dijital dönüşümün anahtarı olan BIM (Building Information Modeling) ile sektörde yenilikçi bir yaklaşımı benimsiyor. Sektörde dijitalleşmeyi sağlayan önemli bir araç olarak öne çıkan BIM Kütüphanesi’ni sistemlerine entegre eden ASAŞ, mimar ve mühendislere tasarımlarında geniş imkanlar sağlayarak kolay, hızlı ve verimli tasarım ve mühendislik süreçleri sunmayı hedefliyor.

BIM Kütüphanesi’yle mimari projelerin tüm verileri 3 boyutlu olarak oluşturularak bu verilerin yapı tasarımı, uygulama aşamaları ve tüm yaşam döngüsü boyunca kullanılabiliyor. Sistem sayesinde projede yer alan mimarlık, mühendislik gibi farklı disiplinler birbiriyle koordineli olarak çalışabilirken, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanabiliyor. Bunlara ek olarak projelerin süreçlerini kontrol altında tutularak bir bütünlük de sağlanıyor.

ESNEK VE OPTİMİZE TASARIM SÜREÇLERİ

Yapay zeka destekli bir sistem sayesinde tasarımcıların ihtiyaç duydukları tüm bilgileri içeren akıllı objeler, Revit gibi BIM yazılımları aracılığıyla modelleme sürecinde kullanılıyor. Bu objeler, teknik bilgilerden üretilebilirlik kısıtlarına, malzeme seçimlerinden üretici firma bilgilerine kadar geniş bir veri yelpazesini kapsıyor. Parametrik özellikleri ile bu objeler, tasarım süreçlerini daha esnek ve optimize edilebilir hale getirirken verimliliğin artışına da katkıda bulunuyor. Hem Türkiye ve hem de dünya genelinde yapı sektöründe kullanımı her geçen gün artan BIM teknolojisi sayesinde ASAŞ, projelerin daha öngörülebilir olmasını sağlarken, hataları minimize ederek süreçlerini iyileştiriyor.