Adana genelinde sürdürülen asbestli boru yenileme projesi kapsamında daha sağlıklı, dayanıklı ve kaliteli boruların döşemesi gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 2019 yerel seçimlerinden bu yana hem şehir merkezinde hem de kırsalda çok sayıda projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Zeydan Karalar’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından; ‘’Bu dönemde asbestli borudan halkımıza su içirmek reva mıdır?’’ sözü ve talimatı üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, muhtelif bölgelerde bulunan toplam 440 kilometre uzunluğundaki asbestli boruyu yeniledi.

Ceyhan ilçe merkezi ile Doruk, Tatarlı ve Mustafabeyli mahallerinde toplam 224 kilometre, Yumurtalık’ta 42 kilometre, Karataş’ta 80 kilometre, İmamoğlu ilçesinde 50 kilometre, Kozan’ın Güneri ve Çanaklı mahallelerinde 8 kilometre; Tufanbeyli’de toplam 32 kilometre ve Aladağ ilçe merkezinde 4 kilometre uzunluğunda asbestli boru yenilendi.

Asbestli borular yerine daha sağlıklı, dayanıklı yeni nesil boruların döşemesini gerçekleştiren ASKİ ekipleri, Adana’nın her bir noktasındaki vatandaşların sağlıklı ve kaliteli içme suyuna ulaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda asbestli boru değiştirme işinin yanı sıra hem içme suyu hattı olmayan yerlere yeni hat döşeniyor hem de ihtiyaç duyulan noktalardaki hatlar yenileniyor. 2019 yılından bu zamana kadar gerçekleştirilen içme suyu hattı inşa çalışmalarının toplam uzunluğu 2019 kilometreye ulaştı.