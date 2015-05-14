İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeni mezbaha yolu asfalt kaplama ile Akhisar Mahallesi asfalt yama çalışmalarını inceleyen Başkan Yardımcısı Adil Kansu, belediye olarak baharın gelmesi ve havaların düzelmesiyle birlikte 2015 yılı üst yapı çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, Ağır geçen kış şartlarından dolayı özellikle merkez mahallelerimizde bulunan yollarımızdaki asfalt hasar görmüş ve bu yollarda çukurlar meydana gelmişti. Yollarda oluşan bozulmalar gerek vatandaşlarımızın talepleri, gerekse ekiplerimizin yaptığı tarama çalışması neticesinde belirlendi. Bugün ki asfalt yama çalışmamız Akhisar Mahallemizde belirlenen sokaklarda yapılmaktadır. Ekiplerimiz bütün Akhisar genelini taramış, problemli sokakları tespit etmiştir. Bilindiği üzere şehrimizin sokaklarında BUSKİ tarafından yapılan su ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarından kaynaklanan asfalt yamaları BUSKİ tarafından yapılmaktadır. Bu durum şehrimizdeki diğer kamu kurumları içinde geçerli ancak bu yaptığımız çalışmada mahalle halkımızın mağduriyetini en kısa zamanda ortadan kaldırmak amacıyla sadece belediyemiz sorumluluğunda olan yama çalışmalarını değil, BUSKİnin, İNGAZın, UEDAŞın çalışmaları sonucunda bozulan yolların asfalt yama çalışmaları da belediyemiz ekipleri tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmayı tek elden yaparak Akhisar Mahallemizin en kısa zamanda daha güzel bir görünüme sahip olmasını sağlayacağız. Halkımıza daha hızlı hizmet götürmek amacıyla yaptığımız bu çalışmalarda diğer paydaş kurumlarımızla yaptığımız protokol neticesinde yakın noktalardaki küçük çalışmaları tek kurum elinden yaparak sıkıntının daha kısa zamanda çözülmesi adına daha pratik olan bu yola başvuruyoruz. Adına çalışma yaptığımız kurum daha sonra farklı bir noktada belediyemiz adına başka bir alanın asfaltlamasını yapıyor. Böylece diğer kurumlarla da koordineli bir çalışma yürütmüş oluyoruz dedi.

Akhisar Mahallesindeki asfalt yama çalışmalarının ardından yeni mezbaha yolunda devam eden asfalt kaplama çalışmasını da inceleyen Kansu, Çalışmaları tüm hızıyla devam eden, 8 milyon TLye mal olan ve yüzde 50si AB hibe fonlarıyla karşılanan mezbahamızın yol çalışmalarını incelemek üzere buradayız. Son dönemlerin en iddialı projelerinden olan mezbahamızda yavaş yavaş sona gelirken, yol çalışmalarımızda başlamış bulunuyor. İnegöl Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların bir bölümünü Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa koordine ederek yapmaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız yeni mezbaha yolu asfalt çalışmamız da yine ortak çalışmalarımızdan bir tanesi. Görüldüğü üzere yolun açıldığı bölge tarım arazilerinin olduğu bir bölge ve yolun her iki tarafında ekili tarım ürünleri var. Ekili ürünlere zarar vermemek adına mevcut yolun 6 metre genişliğindeki bir bölümüne asfalt kaplaması yapılmaktadır. Açılan yol 400 metre uzunluğunda planlanmıştır. Yolun açılması, dolgusu, hafriyat malzemeleri İnegöl Belediyesi tarafından, asfalt ve pmt malzemesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanmıştır. Ayrıca UEDAŞ tarafından bu alana ana hat çekilerek, elektrik sorunu da çözülmüştür. Üç kurumun koordineli olarak yürüttüğü çalışma neticesinde burada güzel bir çalışma ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmanın ilçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim şeklinde konuştu.