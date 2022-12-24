Başkan Taban asfalt çalışmalarının ne zaman başlayacağını açıkladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 2023 yılı itibari ile çalışmaların bittiği bölgelerde asfalt çalışmalarının başlayacağını söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 2023 yılı itibari ile daha fazla asfalt kaplama çalışması yapacaklarını söyledi.

DAHA FAZLA ASFALT KAPLAMA YAPACAĞIZ

“Bu ana kadar tasarruf duygusu ile çalıştık. Beraberinde vatandaşımız bu yolları görmüyor musunuz mu diyor. Başkaca işler ile uğraşıyoruz gibi düşünüyor. Bu yolları benim görmemem mümkün değil ben bu şehirde yaşıyorum. 2023 yılı itibari ile daha fazla alanda kaplama çalışması yapacağız. “

ÇOK KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

“Önümüzdeki süreçte çok kısa vadede kazı çalışması yapılmayacak alanlarda yapmaya başlayacağız. Neden bu güne kadar beklediğimi soracak olursanız ilgili kuruluşlar kazı çalışması yapacağını ifade ediyor. 2-3 ay sonra gelecek çalışmalar için bir kaplama yapmadım. Buraları kısa metrajlı yamalarla yapmaya çalıştım. Hatta sayın başkanım bizim mahallemize yamamı layık gördünüz diyenler oldu. En iyisine layığız ama gelin görün benim kapımın önünde benzer durumlar var. Allah’ın izni ile bu söylemleri ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Çünkü ne yaptığımızı biliyoruz. 2023 yılı itibari ile çalışması tamamlanan alanlarda daha fazlaca asfalt kaplaması yapacağız. Büyükşehir Belediyemizinde yapacağı bizimde yapacağımız alanlar olacak. “