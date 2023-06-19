Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Türk-İş temsilcisi Ramazan Ağar herhangi bir rakam ortaya konmadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ikinci kez toplandı.

Toplantıda komisyonda işçi kesimini temsilen, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Genel Başkanı İlhami Polat, Türkiye Çimse-İş Genel Başkanı Zekeriya Nazlım ve TÜRK-İŞ Danışmanı Enis Bağdadioğlu yer aldı.

Toplantı sonrasında TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu.

Ağar, görüşmede işveren, hükümet veya kendileri tarafından bir rakam ortaya konmadığını söyledi.

Komisyonun bu hafta bir kez daha bir araya geleceğini belirten AĞAR, “Görüşmelerimiz devam edecek, bu hafta üçüncü kez bir araya geleceğiz. Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz. İşveren temsilcilerimizde kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi verecekler. Komisyon da bir karara vardıktan sonra kamuoyuyla paylaşırlar diye düşünüyorum.” dedi.

"Günün şartlarına göre insanların alım gücünün biraz daha iyi olması, biraz daha rahatlaması için" müzakere yapıldığını belirten Ağar, "Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. 500 dolar üzerinden değil" ifadesini kullandı.

https://twitter.com/turkiskonf/status/1670734592628629506

8 bin 506 TL olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde ne kadar olacağının Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.