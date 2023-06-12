İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantıda, güncel ekonomik veriler de masaya yatırılacak.ANKARA (İGFA) - Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran Salı günü (YARIN) saat 14.00'te yapılacak ilk toplantıyla başlayacak.

Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri değerlendirecek.

Hatırlanacağı gibi şu an için asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.