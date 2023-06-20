Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam için süreç devam ediyor. Komisyon bugün üçüncü kez toplanıyor.ANKARA (İGFA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplanacak.

13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı. Asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin dün yoğun bir görüşme trafiği yaşandı.

Görüşmede herhangi bir rakam telaffuz edilip edilmediğini belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Yarın ya da en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız." demişti.

Belirlenecek asgari ücretin kim tarafından açıklanacağı sorulan Atalay, "Bakan Bey ile açıklama yapacağız." cevabını verdi.