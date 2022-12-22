Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı için asgari ücretin ne kadar olduğunu açıkladı. Asgari ücret 8.500 lira oldu.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladı.

Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları ortak rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Elbette herkes kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Ne emekçilerin hakkının yenmesine, ne de işverenlerin üzerine altından kalkamayacakları yükün binmesine rıza gösteririz. Makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarfettik. Çalışan temsilcilerinin aramızda olmasını isterdik. Asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmiş yıllarda da hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık.

Açıklayacağımız rakam genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur. Bugün ülkemiz 34,7 milyonluk işgücüne karşılık 31,6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır. Kadınların işgücüne katılımı rekor kırdı. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi sarstığı süreçte Türkiye'nin kalkınmasını sürdürmesi ilgiyle takip edilmektedir.

Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat reel olarak yüzde 142 artmıştır. Tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını muafiyet kısmına dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyondaki artış asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkarmaya yöneltti. Sırtımızda bu devletin küfesi var. Yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 kümülatif yüzde 95 artış sağladık. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar. Çünkü bir sıkıntısı yok. 85 milyon nüfusu olan ülkemiz bu yıl 1 milyonun üzerinde artış daha söz konusu nüfus olarak. 86 milyonu aşması mümkün. Bu ayla birlikte enflasyonun hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Yıl ortasında yüzde 30'lu yıl sonu yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız.

Asgari ücreti belirlerken geçmiş kayıpları telafi edecek hem de enflasyon öngörümüzü gözettik. Ara düzenlemeden de kaçınmayız. Net 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık.