Bugün açıklanması beklenen yeni asgari ücret 2024 rakamının 11.402 TL üzerine yüzde 50’lik zam yapılarak 17.103 TL seviyelerine getirilmesi bekleniyor.

BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTACAK

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak. Şu andaki taban tutar 5365 TL, tavan tutar 10731 TL bunlar asgari ücrete gelecek yüzde 50’lik artışın ardından işsizlik maaşında taban 8048 TL’ye tavan ise 16 bin 096 TL’ye yükselecektir.

KIDEM TAZMİNATI DA YÜKSELİYOR

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek. Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, zam sonrasında bu tutarın 20 bin 121 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

STAJYER ÖĞRENCİLER DAHA FAZLA PARA ALACAK

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak. Bu tutar şu anda 3420.57 TL iken yeni zam sonrasında 5130.86 TL’ye yükselecek.

GSS PRİMLERİ 513 LİRAYI AŞABİLİR

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek. Şu anda 342.06 TL iken bunun zam sonrası 513.06 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

65 YAŞ AYLIĞI NE OLACAK?

65 yaş aylığı bugün 2680 TL olarak ödenirken yüzde 50’lik zam sonrası 4 bin 20 TL olarak ödenecek.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişecek. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 214.62 TL’ye yükselecek.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak belirleniyor. Şu anda 1874 TL iken 2811 TL’ye yükseliyor. 2811 TL olan tavan ücret de 4216.50 TL’ye yükseliyor.