Asgari ücret tespit komisyonun ikinci kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla biraraya gelecek.

Asgari ücret tespit komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu. Komisyon 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'da tekrar toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla biraraya gelecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ!

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç başladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak zam oranını belirlemek üzere 13 Haziran 2023 Salı günü bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin yer aldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 13 Haziran'da başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Komisyon toplanacak. Tek taraflı bir hadise değil; işçi tarafı var, işveren tarafı var, bir de kamu tarafı var. Mutlaka yaşanan ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunun, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur; çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir bu. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz."

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