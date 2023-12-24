Asgari ücret zammı için milyonlar adeta artık gün sayıyor. Aralık ayının son günlerinde doğru gidilirken 2024 asgari ücret zam oranının 5 gün içerisinde netleşmesi gerekiyor. Tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü toplantıya çevrilirken, herkes toplantı tarihini ve açıklanacak rakamı merak ediyor. Kulislerde yüzde 50 zam oranı öne çıkarken geçen hafta yaşanan bir gelişme ise beklentileri değiştirdi.

MOODY'S'TEN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE RAPORU

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için yayımladığı bir raporda Türkiye'de kurumsal kapasitede toparlanmanın pozitif senaryoda dahi zaman alacağını belirtti. Moody's TCMB'den faiz artırımlarına ara vermeden önce daha sınırlı 2 faiz artışı beklediğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH VERDİ

Söz konusu açıklamadaki detaylara dikkat çeken gazeteci Ahmet Kıvanç, canlı yayında yaptığı değerlendirmede; asgari ücret zammı için hem tarih hem de rakam verdi.

Kıvanç'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Üçüncü toplantının salı ya da çarşamba günü yapılmasını ve bu toplantıda da artık kararın verilmesi, asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Geçen hafta aslında bu üçüncü toplantı yapılacaktı ama bütçe görüşmeleri nedeniyle yapılamadı. Dördüncü toplantıya gerek kalmayacağı görüşündeyim. Çünkü gerekli detaylar artık konuşuldu, artık rakamın açıklanması aşamasına gelindiğini düşünüyorum.

"YÜZDE 40-50 ARASINDA BİR ZAM BEKLİYORUM"

Yüzde 30'dan başlıyordu tahminler. Ben de açıkçası yüzde 40-50 arasında bir zam yapılacağı tahmininde bulunuyorum. Görünen de bu açıkçası.

İlk baştaki yaklaşım aslında yüzde 40'lık bir asgari ücret yapılması şeklindeydi ancak daha sonra tek seferlik bir zam olacağının belirtilmesiyle işçi tarafında en azından daha yüksek bir artış beklentisi oluştu. Bu da yüzde 50 dolayında bir artış anlamına geliyor.

YÜZDE 50 ZAMLA 17 BİN TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR

Yüzde 50 zam olursa şu an 13 bin 414 TL olan brüt asgati ücret 20 bin 120 TL'ye çıkacaktır. Net asgari ücret de 17 bin 103 TL olabilir.

Yüzde 50'lik bir zam olması durumunda işverene maliyeti de 23 bin 643 TL olacaktır.

"GEÇEN HAFTA DİKKAT ÇEKEN BİR GELİŞME OLDU"

Ancak geçen hafta dikkat çeken bir gelişme de oldu. Türkiye'ye kredi veren kuruluşlardan Moody's bir açıklama yaptı. Türkiye'nin kredi notunun artırılması için ücretlerin, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme programıyla uyumlu olması gerekir denildi.

"ÇOK DAHA DÜŞÜK BİR ORAN OLABİLİR"

Bu önemli bir açıklama. Ekonomi yönetimi bunu çok önemserse bu durumda belki yüzde 50 yerine asgari ücret zammında çok daha düşük bir oran söz konusu olabilir.

"GERÇEKÇİ DEĞİL! ÖNÜMÜZDE SEÇİM VAR"

Ama önümüzde bir seçim olduğu gerçeği var. Böyle bir beklentinin çok gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Seçim olmasaydı belki daha aşağıda bir zam beklentisi olabilirdi.