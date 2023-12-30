2024 yılında geçerli olacak asgari ücrette yaşanan gelişmeler Resmi Gazete'de resmiyet kazandı. Brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net asgari ücret ise 17.002 TL olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu rakamların resmiyet kazandığı duyuruldu.

Öne çıkan detaylardan biri ise asgari ücrette ara zam olup olmayacağı sorusuna net bir yanıt verildiği idi. Resmi Gazete'de yer alan ifadeler, 2024 yılı boyunca asgari ücrette herhangi bir ara zam olmayacağını belirtti. Bu kararın 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacağı vurgulanarak, asgari ücrette tek zam döneminin resmen açıklandığı ifade edildi.

Ayrıca, 17.002 TL olarak belirlenen net asgari ücretteki '2 TL'nin sırrı da çözüldü. Uzmanlar, bu miktarın matematiksel hesaplamalara uymadığını belirterek dikkat çekti.

"Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2024 arasında 666 lira 75 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğinin 2024 yılı Ocak ile Aralık döneminde 700 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2024'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verildiği bildirildi”

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 17.002 TL'nin içerisindeki 2 TL detayı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı, asgari ücretin genellikle aylık olarak değerlendirilse de aslında günlük ücret üzerinden hesaplandığını belirtti. Uzman, "Asgari ücret genelde aylık olarak değerlendirilir” dedi ve ekledi: “Aslında asgari ücret günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. Biz bunu 'düz olsun, 17 bin lira yapalım' denmiyor çünkü bunun matematiği buna uygun değil."

Günlük hesap dikkate alınıyor

Günlük asgari ücretin önemine vurgu yapan uzman, "Asgari ücretin brütü 20.002,50. Biz bunu 30'a bölüyoruz ve günlük ücretimizi buluyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren, hükümet günlük ücret üzerinden konuşuyor" şeklinde açıklama yaptı. Yani, 17.002 TL'nin içindeki 2 TL, günlük hesaplamalara dayanıyor ve bu nedenle asgari ücret bu özel rakamla belirlenmiş oldu.