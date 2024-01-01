Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, ülkede yüksek enflasyonun etkisiyle vatandaşların gelirlerinin erimesine karşı önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Alemdar, 2024 yılında gündemlerinin başında vergi adaletini sağlamak olduğunu açıkladı.

Alemdar, 2023 yılında geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve asgari ücrete ara zam yapılması gibi önemli konularda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ayrıca, kamuda 700 binden fazla taşeron işçinin kadroya alındığını vurgulayan Alemdar, zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasını da dile getirdi.

Alemdar, vergi adaletsizliğine dikkat çekerek, 2003'te vergi matrahının asgari ücretin 16,34 katı iken, bu oranın günümüzde 4,95'e düştüğünü belirtti. Bu durumun çalışanları ağır bir vergi yükü altında bıraktığını vurgulayan Alemdar, 2024 yılında öncelikli gündem maddelerinin vergide adaletin sağlanması olduğunu söyledi.

Kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmelerindeki enflasyon farkından kaynaklanan ücret dengesizliklerine de değinen Alemdar, 2024'te ek protokoller yaparak bu sorunların giderilmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Alemdar, ayrıca 2018'de kadroya alınan 700 bin kişiye rağmen kamuda taşeron işçilik sorununun hala devam ettiğini ifade ederek, bu konuda mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.