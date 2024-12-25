Asgari ücretin yeni rakamı işveren kesimi dışında tüm vatandaşları mutsuz etti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 17002 TL’ye yükseltilen asgari ücret yıl içerisinde sürekli gelen zamlar nedeniyle adeta erimişti. Bu nedenle bu yıl asgari ücretin en düşük 24 bin ila 29 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyordu.

İş dünyasını düşünen hükümet bir yandan da enflasyonla mücadele de yara almamak adına ekonomik programda sert bir duruş sergiledi.

ASGARİ ÜCRET ALTIN ÜZERİNDEN DEĞER KAYBETTİ

Geçen bir yılda gıda, enerji, kira gibi giderlerde asgari ücret değer kaybetti. Yine altın üzerinden yapılan hesaplamada asgari ücret ciddi bir değer kaybı yaşadı.

2023 yılının Aralık ayında açıklanan 17002 TL’lik asgari ücretle bir vatandaş 1 Ocak 2024 tarihinde 6 küçük altın alabiliyordu. Ancak 24 Aralık 2024’de açıklanan 22 bin 104’lik yeni asgari ücretle bir vatandaş sadece 4.6 adet alabiliyor. Yani bir yılda altın üzerinden eriyen asgari ücret tutarı 1.4 çeyrek altın oldu.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE DAHA FAZLA DOLAR ALINIYOR

Ancak yeni asgari ücretle geçen yıla oranla daha fazla dolar satın almak mümkün. 1 Ocak 2023 tarihinde 17002 TL’lik asgari ücretle 570 dolar alınabiliyordu. Zira o dönemde dolar 29.80 TL’den satılıyordu.

Yeni açıklanan 22 bin 104 TL’lik asgari ücretle bugün dolar alınması halinde bir vatandaş 626 dolar alabilecek. Böylelikle geçtiğimiz yılın asgari ücretine göre yeni asgari ücret 56 dolar artmış oldu.

Bu farkın dolar üzerinde ki baskı politikasından oluştuğu tahmin ediliyor.