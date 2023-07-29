Bir şantiyede, işçilerin telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalan bir şahıs, 150 kişilik işçi grubu tarafından yakalandı ve darp edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtulan şahsın, sosyal medyada verdiği bir röportajda kendisini yabancı uyruklu olarak tanıttığı ve "Asgari ücret kazanan ölsün" dediği ortaya çıktı. Yabancı uyruklu olmadığı tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 00.50 sıralarında Küçükçekmece Atakent’teki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Abdülkadir K. isimli şahıs, işçilerin eşyalarını çalarken yakalandı ve polis ekipleri tarafından güvenli bir odaya alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce katıldığı sokak röportajında kendisini Suriyeli olarak tanıtan ve "Asgari ücret kazananlar ölsün" şeklinde ifadeler kullanan şahıs, büyük tepki toplamıştı.